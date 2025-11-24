Павло Василенко

Ліонель Мессі зіграв ключову роль у перемозі Інтер Маямі над Цинциннаті з рахунком 4:0 у півфіналі Східної конференції MLS. Аргентинець забив один гол і зробив три результативні передачі.

Таким чином, Мессі тепер має 404 результативні передачі, повторивши абсолютний рекорд легендарного угорського нападника Ференца Пушкаша.

Аргентинець зараз досяг позначки в 896 голів за свою кар'єру.

Наскільки він домінує, найкраще показує той факт, що Мессі забив 17 голів і зробив 15 результативних передач у своїх останніх 14 іграх.

У фіналі MLS Інтер Маямі зіграє проти Нью-Йорк Сіті, який вибив Філадельфію Юніон з мінімальним рахунком 1:0.