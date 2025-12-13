Павло Василенко

Ліонель Мессі перетворив свій приїзд до Індії на справжнє футбольне божевілля. Суперзірка світового футболу прибув до Колкати рано-вранці у суботу в рамках туру GOAT Tour 2025, і місто буквально вибухнуло від емоцій.

Тисячі вболівальників з аргентинськими прапорами та футболками Мессі заполонили територію навколо аеропорту та вишикувалися вздовж дороги до готелю. Люди скандували його ім’я, танцювали й святкували появу кумира, немов перемогу на чемпіонаті світу. Кортеж з Мессі рухався під посиленою охороною, але навіть це не стримувало хвилю захвату.

Серед фанатів були й гості з інших країн. Один уболівальник, який приїхав з Непалу, зізнався, що побачити Мессі на власні очі – мрія всього його життя.

«Ми роками прокидалися серед ночі, щоб дивитися його матчі, жертвували роботою та навчанням. А тепер я тут, в Індії, і бачу його наживо. Це неймовірно», – сказав він.

Біля готелю Мессі знову чекали натовпи людей з прапорами, банерами та символікою місцевих фан-клубів. Згодом аргентинець з’явився на стадіоні «Солт-Лейк-Сіті», де його вітали понад 110 тисяч глядачів.

Особливим сюрпризом для Мессі стала 21-метрова статуя з трофеєм чемпіонату світу, урочисто відкрита в Колкаті на честь його приїзду – жест, який ще раз підкреслив культовий статус футболіста в Індії.

Триденний тур Мессі країною стартує сьогодні. Протягом візиту він планує відвідати чотири великі міста, зокрема Колкату та Мумбаї. Також очікується його зустріч з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Нью-Делі.