В Індії представили 20-метрову статую Ліонеля Мессі. Як повідомляє Ole, офіційна церемонія відкриття відбудеться у Калькутті під час візиту аргентинця до країни. З міркувань безпеки Мессі спостерігатиме за відкриттям через відеозв’язок.

Фанати зможуть відвідати фан-зону, присвячену Мессі. Там встановлено скульптуру форварда у натуральну величину на троні, а також відтворено його будинок у Маямі: манекени футболіста та членів його родини розташовані на балконі. Крім цього, можна оглянути кімнату з копіями всіх трофеїв аргентинця.

Офіційна презентація статуї відбудеться на стадіоні Солт-Лейк у Калькутті, який вміщує 70 000 глядачів. Пізніше монумент встановлять поруч зі статуєю Дієго Марадони, відкритою під час його візиту у 2017 році.

Очікується, що Мессі відвідає в Індії чотири міста: Калькутту, Хайдарабад, Мумбаї та Нью-Делі.

Нагадаємо, Мессі з Інтером Маямі здобeв перемогу у фіналі плейоф MLS.