Павло Василенко

Девід Бекхем, один із співвласників Інтер Маямі, визнав: його мрія втримати Ліонеля Мессі у Флориді навіть після завершення кар’єри не здійсниться. Хоч він і сподівався, що аргентинська легенда пов’яже своє майбутнє з клубом, сам Мессі має зовсім інші плани.

«Я хотів би, щоб Лео залишився жити в Маямі після завершення кар’єри. Але він сказав мені, що думає лише про життя поруч із «Камп Ноу». Ніхто не любить Барселону так, як він. У нього символ клубу навіть на нозі», – розповів Бекхем в ефірі Apple TV після святкування чемпіонства MLS.

Головною темою, звісно, стала здобута перемога.

«В останні хвилини ми просто хотіли це довести. Віддам належне Ванкувер Вайткепс – вони провели чудовий матч і тиснули на нас. Мали періоди, коли вони були кращими. Але все змінилося, коли ми отримали контроль у центрі поля. Коли Мессі отримує м’яч, він створює моменти. Команда залишилася єдиною».

Мессі – жива ікона Барселони: 778 матчів, 672 голи, 303 асисти, 35 трофеїв, серед них 10 чемпіонств Іспанії та три титули клубного чемпіона світу.

Після відходу з Барселони в 2021 році він виступав за ПСЖ, а з липня 2023-го грає за Інтер Маямі. У жовтні форвард підписав новий контракт з клубом.