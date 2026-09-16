Збірна Аргентини під час найближчого міжнародного вікна зіграє три товариські матчі. 30 вересня команда зустрінеться з Болівією, 3 жовтня – із Буркіна-Фасо, а 6 жовтня – з Беніном.

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На офіційних ресурсах Федерації футболу Аргентини опублікували список із 28 футболістів, які виступають у закордонних чемпіонатах і отримали виклик до національної команди.

До переліку потрапили Ліонель Мессі, його партнер по Інтер Маямі Родріго Де Поль та півзахисник Бетіса Джованні Ло Чельсо. Федерація зазначила, що ці троє приєднаються до збірної лише для участі в останньому товариському матчі проти Беніна.

Президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія підтвердив, що поєдинок 6 жовтня стане прощальним матчем Мессі у складі національної команди. За його словами, після розмови з головним тренером Ліонелем Скалоні було ухвалено рішення запросити капітана збірної на матч в Аргентині, щоб він отримав належне прощання.

31 серпня 2026 року Мессі оголосив про завершення кар’єри у збірній Аргентини. На рахунку нападника 207 матчів, 125 голів і 68 результативних передач за національну команду.

Разом зі збірною Аргентини Мессі виграв чемпіонат світу, двічі Кубок Америки та Фіналіссіму. Також він є олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу серед команд віком до 20 років. Окрім того, футболіст двічі ставав фіналістом чемпіонату світу – у 2014 та 2026 роках.