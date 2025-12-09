Мессі увійшов в історію MLS
Аргентинець отримав ще одну нагороду
близько 1 години тому
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі вдруге поспіль був названий найціннішим гравцем MLS, ставши першим футболістом в історії змагань, який зберіг цю престижну нагороду.
38-річний форвард допоміг своїй команді здобути перемогу у фіналі MLS проти Ванкувер Вайткепс (3:1), зробивши два асисти.
«Лео чудово грав протягом усього сезону, цифри говорять самі за себе», – сказав агентству AP тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано.
Мессі отримав 70,4 відсотка голосів.
«Його футбольний менталітет зовсім відрізняється від інших гравців. Інтенсивність, з якою він презентує себе на полі, і постійне прагнення до цінних трофеїв роблять його найкращим футболістом планети», – наголосив комісар змагань Дон Гарбер.
В 2025 році Мессі провів 34 матчі в MLS, відзначившись 35 забитими м'ячами та 23 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.
