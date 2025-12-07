Сергій Разумовський

У фіналі плей-оф МЛС Інтер Маямі здобув історичну перемогу у фіналі плей-оф МЛС, обігравши Ванкувер Вайткепс Томаса Мюллера з рахунком 3:1.

Уже на 8-й хвилині господарі повели в рахунку після автоголу Окампо, що дозволило їм спокійніше контролювати гру. У другому таймі канадська команда зуміла повернути інтригу: на 60-й хвилині Ахмед зрівняв рахунок, і здавалося, що фінал може затягнутися до драматичної розвʼязки. Однак кінець матчу повністю залишився за Інтером. На 71-й хвилині де Поль знову вивів флоридський клуб уперед, а вже на 90+6-й Альєнде поставив крапку, зробивши рахунок 3:1.

Справжнім героєм фіналу став Ліонель Мессі, який оформив результативні передачі на другий і третій голи своєї команди, фактично вирішивши долю титулу. Поєдинок став особливо емоційним ще й тому, що для Жорді Альби та Серхіо Бускетса це був останній матч не лише в сезоні МЛС, а й у їхніх професійних кар’єрах – обидва ветерани оголосили про завершення виступів заздалегідь. Завершити шлях чемпіонством у фіналі плей-оф – символічний ідеальний фінал їхньої епохи, а для Інтера Маямі – історичний трофей, до якого причетна легендарна іспансько-аргентинська трійка.

До вашої уваги огляд історичного матчу.

МЛС. Плей-оф, фінал

Інтер Маямі – Ванкувер Вайткепс 3:1

Голи: Окампо, 8 (автогол), де Поль, 71, Альєнде, 90+6 – Ахмед, 60

Інтер: Ріос, Альба, Фрей (Вейгандт 90+1), Аллен, Фалькон, Гальєго (Сеговія 56), Альєнде, Бускетс, де Поль, Сільветті (Брайт 78), Мессі

Вайткепс: Такаока, Лаборда, Окампо, Блекмон, Прізо-Мбонг (Пюпе 68), Кубас (Накамура 82), Берголтер, Ахмед (Ґолд 68), Саббі (Нелсон 90+1), Мюллер, Вайт

Попередження: Гальєго, Фалькон, де Поль, Ріос – Вайт, Окампо, Блекмон, Кубас, Лаборда, Берголтер