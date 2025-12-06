Павло Василенко

Стадіон «Чейз» прийме футбольну подію, яку вже називають найгучнішою в Північній Америці за останні роки – фінал Кубка МЛС 2025 між Інтер Маямі та Ванкувер Вайткепс.

Хоча матч офіційно відбудеться у Форт-Лодердейлі, за півсотні кілометрів від Маямі, на трибунах перевага буде очевидною: домашня публіка підтримуватиме в Ліонеля Мессі.

Аргентинський геній перейшов до МЛС два роки тому, щоб підняти Інтер Маямі на світовий рівень, і тепер стоїть за крок від першого великого трофея з клубом. На його шляху – небезпечний Ванкувер, команду якого веде досвідчений Томас Мюллер.

Цей матч стане особливим ще з однієї причини: легендарні Жорді Альба та Серхіо Бускетс сьогодні ввечері проведуть останній матч у своїх видатних кар’єрах. Для двох символів Барселони титул МЛС став би символічним ідеальним прощанням. Обидва приєдналися до клубу влітку 2023 року.

Інтер Маямі входить у фінал у чудовій формі: команда розгромила Нью-Йорк Сіті в півфіналі, де блискуче зіграли Мессі, Бускетс, Альба та автор хет-трику Альєнде.

Квитки вже давно розкуплені, а фанати прибувають з усієї Америки та Канади.

За прогнозами, трансляція фіналу може стати однією з найрейтинговіших в історії МЛС – очікується близько 4,5 мільйонів глядачів.

Поєдинок розпочнеться сьогодні о 21:30 за київським часом.