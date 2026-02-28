Павло Василенко

Футболісти Інтер Маямі готуються до символічного візиту до Білого дому на початку березня – традиційної події для чемпіонів американських ліг. За інформацією The Athletic, команда планує побувати у Вашингтоні 5 березня, безпосередньо перед матчем MLS проти Ді Сі Юнайтед.

Головна інтрига – можлива поява Ліонель Мессі. Для аргентинської легенди це може стати першим візитом до резиденції президента США. У 2025 році Мессі вже отримував запрошення від тодішнього глави держави Джо Байдена, який нагородив його Президентською медаллю Свободи – найвищою цивільною відзнакою країни. Однак тоді футболіст не зміг бути присутнім на церемонії особисто.

Тепер ситуація може змінитися. Подібні прийоми є частиною американської спортивної традиції: успішні професійні та університетські команди регулярно відвідують Білий дім після здобуття титулів. Востаннє таку честь мали гравці Коламбус Крю.

Якщо поїздка відбудеться, Мессі не лише впише ще одну яскраву сторінку у свою кар’єру в США, а й опиниться в центрі уваги світових медіа – адже поєднання його імені з політичним символом Америки завжди викликає резонанс.