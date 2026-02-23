МЛС виправдала Мессі після інциденту з арбітрами
Ліга не виявила порушень у діях форварда Інтер Маямі
близько 4 годин тому
Ліонель Мессі / фото - Getty
МЛС ухвалила рішення щодо епізоду за участю нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі після матчу першого туру регулярного чемпіонату проти Лос-Анджелеса. Про це повідомляє Guardian.
Нагадаємо, команда аргентинця зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3. Після фінального свистка Мессі попрямував до кімнати арбітрів, що викликало підозри щодо можливого тиску на суддів.
Втім, дисциплінарна комісія ліги розглянула ситуацію та не знайшла жодних порушень у діях восьмиразового володаря Золотого м’яча. У МЛС також підкреслили, що аргентинець не заходив до роздягальні суддів.
Свій наступний поєдинок Інтер Маямі проведе проти Орландо Сіті.
