А як же фінал? Мессі зізнався, що збірна Аргентини вже була втомленою перед матчем з Хорватією
Мессі визнано найкращим гравцем півфіналу ЧС-2022 з Хорватією
Лідер «альбіселесте оформив гол+пас
14 грудня 09:25
Ліонель Мессі / Фото - AFА
Збірна Аргентини розгромила Хорватію в півфіналі чемпіонату світу-2022 (3:0). Нападник Ліонель Мессі оформив гол+пас.
За свій індивідуальний перформанс футболіста було визнано найкращим гравцем матчу за версією FIFA.
Після перемоги головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні назвав Мессі найкращим в історії.
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