Я відчуваю величезну повагу й захоплення до Кріштіану Роналду та тієї кар’єри, яку він побудував і продовжує. Він і досі змагається на найвищому рівні. Наше суперництво було на полі... Кожен із нас хотів зробити максимум для своєї команди. Але все залишалося на полі.

За його межами ми — звичайні хлопці. Ми не друзі, бо не проводимо часу разом, але завжди ставилися один до одного з великою повагою, — слова Мессі навів у соцмережах відомий журналіст Фабріціо Романо.