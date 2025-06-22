Мессі: «Захоплююся Кріштіану Роналду»
Легендарний аргентинець висловив повагу до свого головного футбольного опонента
близько 2 годин тому
Зірковий нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі поділився думками про Кріштіану Роналду, свого багаторічного суперника на футбольному полі.
Я відчуваю величезну повагу й захоплення до Кріштіану Роналду та тієї кар’єри, яку він побудував і продовжує. Він і досі змагається на найвищому рівні. Наше суперництво було на полі... Кожен із нас хотів зробити максимум для своєї команди. Але все залишалося на полі.
За його межами ми — звичайні хлопці. Ми не друзі, бо не проводимо часу разом, але завжди ставилися один до одного з великою повагою, — слова Мессі навів у соцмережах відомий журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Ліонель Мессі вісім разів вигравав Золотий м’яч, а Кріштіану Роналду — п’ять. Їхнє суперництво стало знаковим у світовому футболі за останні два десятиліття.