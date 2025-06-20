Маскерано розповів, як він тренує Мессі
Коуч Інтер Майамі пояснив свої стосунки з легендарним форвардом
близько 4 годин тому
Головний тренер Інтер Майамі Хав'єр Маскерано поділився думками щодо співпраці з Ліонелем Мессі, який виступає за американський клуб.
Було б безумством сказати, що я тут, щоб тренувати його. Він — легенда. Ми намагаємось підтримати його на цьому етапі. Робимо все максимально просто, турбуємо його якнайменше. Саме тому ми повинні створити обстановку, в якій він почуватиметься комфортно і зможе сяяти, — цитує слова Маскерано Bolavip.
Нагадаємо, що в останньому матчі Інтер Майамі обіграв Порту з рахунком 2:1 у другому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу. Мессі в цьому поєдинку відзначився голом зі штрафного удару.
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