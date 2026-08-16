Сергій Разумовський

Ліонель Мессі провів результативний матч за Інтер Маямі в регулярному чемпіонаті МЛС, однак не зміг допомогти своїй команді уникнути розгромної поразки. У домашньому протистоянні проти Нешвілла клуб аргентинського нападника поступився з рахунком 1:4.

Мессі розпочав зустріч у стартовому складі та взяв безпосередню участь у єдиному голі Інтер Маямі. На 45-й хвилині аргентинець віддав результативну передачу, завдяки якій його команда змогла скоротити відставання в рахунку та піти на перерву з кращими шансами на позитивний результат.

До цього Мессі мав можливість самостійно відзначитися. За рахунку 0:1 на користь Нешвілла арбітр призначив пенальті у ворота гостей, проте аргентинець не зміг переграти голкіпера. Воротар правильно обрав напрямок удару та відбив м’яч із одинадцятиметрової позначки.

Після перерви Нешвілл скористався помилками суперника та зумів розвинути свою перевагу. Інтер Маямі не знайшов відповіді на атакувальні дії гостей і в підсумку пропустив чотири м’ячі. Перед фінальним свистком Мессі також отримав жовту картку – попередження було показане на 59-й хвилині зустрічі.

Попри результативну передачу, аргентинець продовжив свою безгольову серію в регулярному чемпіонаті МЛС. Мессі не забиває вже протягом трьох матчів, що є нетиповим показником для одного з головних лідерів Інтер Маямі.

У поточному сезоні чемпіонату МЛС нападник провів 16 поєдинків. За цей час він забив 12 голів і віддав вісім результативних передач. Таким чином, навіть за відсутності голів в останніх матчах Мессі продовжує залишатися одним із найпродуктивніших футболістів команди.

МЛС, 31-й тур

Нешвілл – Інтер Маямі 4:1

Голи: Нахар, 17, Мухтар, 49, 63, Саррідж, 56 – Сеговія, 45+3