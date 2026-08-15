Магучіх завоювала золото чемпіонату Європи у стрибках у висоту
Для українки це третя поспіль медаль вищого ґатунку на континентальних першостях
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи у Бірмінгемі.
Українка випередила своїх головних конкуренток — польку Марію Жодзік та чорногорку Марію Вукович — на висоті 1.97 метра, яку взяла з першої спроби.
Це третє поспіль золото для Магучіх на континентальних першостях.
ЧЄ-2026 з легкої атлетики. Стрибки у висоту. Фінал
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97
2. Марія Жодзік (Польща) – 1,95
3. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95
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5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92
«Хочеться піднятися на найвищу сходинку»: Магучіх — про вихід до фіналу ЧЄ-2026.