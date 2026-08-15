Шеремет і Бухов вийшли у фінал ЧЄ-2026 на 50-метрівці вільним стилем
Нікіта повторив рекорд України
На чемпіонаті Європи з плавання у Парижі відбулися півфінальні запливи на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Українські плавці Нікіта Шеремет і Владислав Бухов кваліфікувалися до фіналу, вигравши свої запливи.
Шеремет показав найкращий час у півфіналах, повторивши рекорд України, який належить Бухову — 21,38 секунди.
Фінальний заплив відбудеться у неділю, 16 серпня, о 19:30.
Чотириразовий олімпійський чемпіон Маршан виграв перше у кар'єрі золото чемпіонату Європи.