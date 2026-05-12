Сергій Разумовський

У 28-му турі української Прем'єр-ліги Металіст 1925 у Житомирі зіграв у результативну нічию з Карпатами, а Кривбас на виїзді впевнено переміг Верес.

Матч між Металістом 1925 та Карпатами завершився з рахунком 2:2. Харків’яни, які були номінальними господарями зустрічі, виграли перший тайм завдяки голу Забергджі на 41-й хвилині.

Після перерви Карпати зуміли перевернути гру. Головним героєм львів’ян став Чачуа, який оформив дубль. Спочатку він зрівняв рахунок на 52-й хвилині, а вже за сім хвилин реалізував пенальті та вивів Карпати вперед.

Також у складі львівської команди дебютною результативною дією відзначився орендований із Динамо Валентин Рубчинський, який записав на свій рахунок асист.

Втім, утримати переможний рахунок Карпатам не вдалося. На 65-й хвилині Ітодо забив другий м’яч Металіста 1925 після передачі Кастільйо. Для венесуельця це був уже другий асист у матчі. У підсумку команди поділили очки — 2:2.

У паралельному поєдинку Кривбас здобув переконливу виїзну перемогу над Вересом — 3:1. Криворіжці відкрили рахунок на 26-й хвилині зусиллями Шевченка. У другому таймі Джовані та Мулик довели перевагу гостей до розгромної.

Верес зумів відповісти лише одним голом. На 73-й хвилині відзначився Протасевич, який допоміг рівненській команді уникнути великої поразки.

Після цієї перемоги Кривбас набрав 47 очок і за додатковими показниками випередив Металіст 1925. Харків’яни, своєю чергою, фактично втратили шанси на єврокубки, адже відстають від третього ЛНЗ на сім балів.

Якщо Динамо, яке має 48 очок, переможе Колос, що набрав 46 пунктів, кияни майже гарантують собі щонайменше четверте місце. У такому разі для біло-синіх ітиметься лише про повторення історичного антирекорду, а не його побиття.

УПЛ, 28-й тур

Металіст 1925 – Карпати 2:2

Голи: Забергджа, 41, Ітодо, 65 – Чачуа, 52, 59 (пен.)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Салюк, Шабанов, Павлюк, Калюжний, Рашица (Моура 75), Заберґя (Антюх 75), Аревало (Чурко 17; Когут 87), Кастільо (Мба 87), Ітодо

Верес: Домчак, Лях, Сич, Бабогло, Стецьков, Едсон Фернандо (Булеза 71), Костенко (Мірошніченко 90), Чачуа, Рубчинський (Шах 80), Алькаїн (Квасниця 80), Карабін (Ерікі 71)

Попередження: Павлюк, 27, Забергджа, 45, Ітодо, 49, Калюжний, 59 – Стецьков, 49, Костенко, 70

Верес – Кривбас 1:3

Голи: Протасевич, 73 – Шевченко, 26, Джовані, 59, Мулик, 63

Верес: Горох, Стамуліс, Харатін, Вовченко, Сміян, Бойко, Кльоц (Нійо, 67), Фабрісіо (Годя, 66), Гонсалвеш (Протасевич, 66), Байя (Матківський, 74), Шарай (Мурашко, 79).

Кривбас: Кемкін, Бекавац (Боржес, 85), Джонс , Вілівальд, Юрчец, Араухо, Шевченко, Джовані (Бутенко, 85), Каменський (Мулик, 62), Парако, Сек (Бар Лін, 85).

Попередження: Харатін, 42, Кльоц, 64