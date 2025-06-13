Металіст 1925 визначився з тренером
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близько 1 години тому
Фото: ФК Зоря
Вчора ввечері представники Металіста 1925 результативно завершили перемовини з іноземним фахівцем. У підсумку Наглядова рада клубу на чолі з Богданом Бойком зупинилася на кандидатурі Младена Бартуловича, повідомляє ТаТоТаке.
Пікантність ситуації полягає в тому, що напередодні 38-річний хорват дав попередню згоду та погодив умови контракту зі срібним призером УПЛ – Олександрією.
Згідно з нашими джерелами, у Металісті 1925 планують, що допомагатиме Бартуловичу той самий штаб, який виборов путівку до УПЛ в стикових матчах проти Лівого Берега – Олександр Чижов, Максим Цвіренко та Андрій Полунін.