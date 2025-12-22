Павло Василенко

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжить контракт зі столичним клубом, аби кияни змогли отримати фінансову компенсацію у разі його майбутнього трансферу за кордон.

Про це розповів відомий коментатор Ігор Циганик в авторському шоу на YouTube. За його словами, 27-річний футболіст прагне спробувати свої сили в одному з європейських чемпіонатів, однак водночас продемонстрував принципову позицію щодо свого нинішнього клубу.

«Шапаренко хоче поїхати за кордон, але тут варто віддати йому належне. Він прийняв рішення продовжити контракт з Динамо, щоб у разі серйозної пропозиції клуб отримав гроші. Він не хоче, щоб хтось спекулював на темі безкоштовного відходу», – заявив Циганик.

Також коментатор повідомив, що варіанти продовження кар’єри для Шапаренка активно розглядаються. Зокрема, інтерес до українця виявляла іспанська Жирона, однак фінансові умови не влаштували київський клуб.

«Шапаренка пропонували Жироні, але вони не готові заплатити суму, яка б задовольнила Динамо. Пошук варіантів триває», – додав Циганик.

У поточному сезоні Шапаренко провів 22 матчі за Динамо в усіх турнірах, відзначившись двома голами та сімома результативними передачами.

Його чинний контракт з київським клубом діє до 30 вересня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.