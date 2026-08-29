Сергій Разумовський

Український вінгер Віктор Циганков уже розпочав тренування у складі свого нового клубу. Головний тренер Аякса Мічел Санчес повідомив, що футболіст повністю приєднався до командної роботи, однак його повернення до матчів відбуватиметься поступово.

За словами наставника, тренерський штаб не планує одразу використовувати українця протягом усього поєдинку. Циганков має поступово набрати оптимальні фізичні кондиції та адаптуватися до вимог нової команди.

Він повністю приєднався до команди, але ми хочемо поступово вводити його в гру. Мічел Санчес

Українець уже провів перше заняття разом із партнерами та отримав право виступати за Аякс в офіційних матчах. Водночас у недільному поєдинку четвертого туру Ередивізі проти Телстара він ще не потрапить до заявки.

Очікується, що Циганков матиме можливість дебютувати за амстердамський клуб в одному з найближчих матчів. Точні терміни його виходу на поле залежатимуть від фізичного стану футболіста та рішення тренерського штабу.

Нагадаємо, 28-річний вінгер підписав із Аяксом контракт до 30 червня 2029 року. Нідерландський клуб, який 36 разів ставав чемпіоном країни, розраховує на українця як на одного з важливих гравців атакувальної лінії.

До переходу в Аякс Циганков виступав за Жирону. У минулому сезоні він провів у складі іспанської команди 34 матчі в усіх турнірах, забив сім голів і віддав п’ять результативних передач.