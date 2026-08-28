Павло Василенко

Український вінгер Віктор Циганков може дебютувати за Аякс уже найближчої неділі у виїзному матчі чемпіонату Нідерландів проти Телстара. Амстердамський клуб у рекордно короткі терміни оформив усі необхідні документи та зареєстрував футболіста.

Як повідомляє De Telegraaf, Аякс зможе включити 28-річного українця до заявки на поєдинок, який відбудеться 30 серпня. Раніше очікувалося, що дебют Циганкова відбудеться не раніше 5 вересня у матчі з ПСВ.

Після офіційної презентації футболіста в четвер амстердамцям вдалося оперативно оформити для нього дозвіл на роботу та зареєструвати у КНВБ. У п’ятницю Циганков уперше провів тренування разом із новими партнерами.

Таким чином, українець уже може отримати свій перший шанс у складі Аякса. Водночас остаточне рішення щодо його участі у матчі ухвалить головний тренер Мічел Санчес. Наставник оцінить фізичну готовність новачка та визначить, чи варто випускати його на поле.

Матч Телстар – Аякс розпочнеться у неділю о 16:45 за київським часом.

Циганков підписав із новим клубом контракт до літа 2029 року. За даними Transfermarkt, сума його переходу склала чотири мільйони євро.