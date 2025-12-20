Головний тренер Жирони Мічел поділився думкою щодо нинішньої форми вінгера каталонців Віктора Циганкова.

«Я думаю, що він зробив крок уперед. Він командний гравець і йому потрібно відчувати себе лідером. Він думає про команду, і коли бачить, як товариші по команді роблять крок вперед, він теж це робить.

Йому було важко стати ключовим гравцем, але він покращився. Він дуже талановитий як з м'ячем, так і без нього, в атаці та захисті», – цитує Мічела Marca.