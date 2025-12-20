Мічел: «Циганкову потрібно відчувати себе лідером»
Фахівець висловився щодо українця
28 хвилин тому
Головний тренер Жирони Мічел поділився думкою щодо нинішньої форми вінгера каталонців Віктора Циганкова.
«Я думаю, що він зробив крок уперед. Він командний гравець і йому потрібно відчувати себе лідером. Він думає про команду, і коли бачить, як товариші по команді роблять крок вперед, він теж це робить.
Йому було важко стати ключовим гравцем, але він покращився. Він дуже талановитий як з м'ячем, так і без нього, в атаці та захисті», – цитує Мічела Marca.
Циганков у нинішньому сезоні провів 12 матчів за Жирону, забивши чотири голи й оформивши два асисти.
Наразі команда 28-річного українця посідає 18 місце турнірної таблиці Ла Ліги, маючи 15 залікових пунктів.
У наступному турі чемпіонату Іспанії 21 грудня каталонці прийматимуть Атлетіко.