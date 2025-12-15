Український вінгер Жирони та національної збірної Віктор Циганков може найближчим часом змінити клуб.

Як повідомляє Сanarysports, інтерес до 28-річного футболіста виявляє Фенербахче — 19-разовий чемпіон Туреччини, який цього сезону веде боротьбу за титул у Суперлізі.

У нинішній кампанії Циганков провів 12 матчів за каталонський клуб, записавши на свій рахунок чотири забиті м'ячі та дві гольові передачі.

Жирона знаходиться на 18-й позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 15 очок. У наступному турі команда українця зіграє вдома проти мадридського Атлетіко – зустріч запланована на 21 грудня.

Раніше повідомлялося, що Циганков у матчі проти Реала Сосьєдад оформив історичний дубль у складі Жирони.