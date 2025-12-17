Українського півзахисника Жирони Віктора Циганкова визнано найкращим гравцем 16-го туру Ла Ліги за версією аналітичного сервісу FotMob.

У матчі проти Реала Сосьєдад, що завершився перемогою Жирони з рахунком 2:1, 28-річний футболіст оформив дубль і отримав оцінку 9,2 - це найвищий показник серед усіх учасників туру.

Гра Циганкова була оцінена вище виступів зірок іспанських грандів. Вінгер Барселони Рафінья, який також оформив дубль у матчі з Осасуною, отримав 9,0 бала, а півзахисник Реала Джуд Беллінгем, який відзначився асистом у поєдинку з Алавесом, був оцінений у 8,6.

Після 16 турів Жирона набрала 15 очок і посідає 17-е місце у турнірній таблиці, лише на одне очко випереджаючи зону вильоту. У наступному турі команда Мічела Санчеса прийматиме мадридський Атлетіко на своєму полі.

Матч відбудеться 21 грудня і розпочнеться о 15:00 за київським часом.