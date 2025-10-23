Кассано розкритикував рівень Серії А: «Чемпіонат викликає лише нудьгу»
Ексфорвард Роми, Мілана та Інтера заявив, що першість втратила втратила видовищність
близько 2 годин тому
В італійському футболі знову спалахнула хвиля критики після результатів третього туру Ліги чемпіонів. Із чотирьох представників Серії А перемогу здобув лише Інтер, який розгромив бельгійський Юніон з рахунком 4:0.
Наполі поступився ПСВ — 2:6, Ювентус програв Реалу — 0:1, а Аталанта розписала нічию зі Славією — 0:0.
Колишній нападник Роми, Мілана та Інтера Антоніо Кассано відверто висловився про поточний стан італійського чемпіонату.
Чемпіонат Італії жалюгідний, він не викликає жодних емоцій. Серія А існує лише завдяки пристрасті вболівальників, але якість футболу дуже низька.
Це ганьба. Дивитися деякі матчі — суцільне випробування. Немає ритму, немає видовища, — передає слова Антоніо Кассано Goal.
