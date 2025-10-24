У 8-му турі чемпіонату Італії на стадіоні в Неаполі відбудеться центральний поєдинок туру – місцевий Наполі прийме Інтер. Обидві команди мають по 15 очок і ділять 2–3 місця в таблиці, однак підходять до гри в абсолютно різних станах. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Наполі переживає складний період. Команда зазнала нищівної поразки від ПСВ (2:6) у Лізі чемпіонів, а перед тим поступилася Манчестер Сіті (0:2). У Серії А неаполітанці програли Торіно (0:1) і Мілану (1:2), зумівши перемогти лише Дженоа (2:1).

Захист діє нестабільно, а постійні ротації Конте лише поглиблюють проблеми. Наполі пропускає забагато ігрових епізодів, фланги часто провалюються при поверненні з атаки, а командна дисципліна залишає бажати кращого.

Додаткові труднощі створюють травми – у лазареті Нікола Контіні, Станіслав Лоботка та Ромелу Лукаку. Під питанням участь Расмуса Гейлунна та Аміра Ррахмані. Такі втрати значно обмежують можливості тренерського штабу.

На відміну від суперника, Інтер демонструє стабільну форму. Міланці виграли 4 з останніх 5 матчів, включно з упевненими перемогами у Лізі чемпіонів – 4:0 над Рояль Уніон Сен-Желуаз і 3:0 проти Славії. У чемпіонаті команда здолала Рому (1:0) і Кремонезе (4:1), утримуючись серед лідерів Серії А.

Під керівництвом Крістіану Ківу Інтер діє прагматично, але ефективно. Лаутаро Мартінес у чудовій формі, Барелла і Чалханоглу контролюють гру в центрі, а оборона на чолі з Бастоні, Де Вреєм і Паваром залишається однією з найнадійніших у чемпіонаті. Воротар Ян Зоммер додає впевненості своїми сейвами.

Попри травми Тюрама, Дарміана та Дженнаро, Інтер має достатньо ресурсів, щоб компенсувати втрати. Команда виглядає впевнено, дисципліновано і психологічно готовою до боротьби за перемогу навіть у гостях.

У п’яти останніх матчах між командами Інтер виграв двічі, а ще тричі суперники розходилися миром. З огляду на нинішню форму, саме міланці виглядають фаворитами дуелі.

