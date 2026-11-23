У поєдинку 12-го туру Серії А Мілан упевнено переміг Фрозіноне на «Сан-Сіро» з рахунком 5:1. Господарі швидко захопили ініціативу й уже на старті зустрічі створили перевагу у два м’ячі. Гості скоротили відставання ще до перерви, але після відновлення гри міланці забили тричі та остаточно закріпили перемогу.

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Рахунок відкрився на четвертій хвилині. Після прострілу Адрієна Рабйо захисник гостей Габріеле Кальвані невдало підставив ногу й зрізав м’яч у власні ворота. На 19-й хвилині Мілан подвоїв перевагу: Гонсалу Рамуш завершив швидку контратаку, розпочату за участю Рабйо.

Фрозіноне відповів на 25-й хвилині. У штрафному майданчику господарів виникла метушня, і Патріціо Мазіні першим зорієнтувався біля воріт, забивши після добивання. Проте одразу після перерви Мілан знову збільшив відрив. Ардон Яшарі, який вийшов на заміну, отримав передачу від Рабйо й поцілив у верхній кут із гострого кута.

На 60-й хвилині Альфаджо Сіссе скористався пасом Дієгу Морейри та реалізував вихід на ворота. Епізод перевірили за допомогою VAR, після чого гол зарахували. Ще за вісім хвилин Крістіан Пулішич перехопив м’яч на власній половині поля, пройшов до воріт і перекинув голкіпера, встановивши остаточний рахунок.

Завдяки перемозі Мілан набрав 27 очок і піднявся на четверте місце, повернувшись до зони Ліги чемпіонів. Від лідера чемпіонату, Лаціо, команду відділяють п’ять балів.

Фрозіноне залишився сьомим із 20 очками. Команда програла вдруге поспіль, але продовжує триматися поблизу єврокубкової зони: відставання від шостого Ювентуса становить лише одне очко.

Серія А, 12-й тур

Мілан – Фрозіноне 5:1

Голи: Кальвані, 4 (автогол), Рамуш, 19, Яшарі, 48, Сіссе, 60, Пулішич, 68 – Мазіні, 25

Відео: MEGOGO