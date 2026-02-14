Павло Василенко

Ексфорвард Динамо і збірної України Артем Мілевський в інтерв'ю сайту «Український футбол» висловився про вінгера Челсі Михайла Мудрика, який відсторонений від футболу через допінг.

«Коли не займаєшся улюбленою справою, не граєш у футбол, зрозуміло, що в голові не зовсім порядок. Ти постійно на нервах. Я це знаю по собі. Коли через травму пропускав два-три тижні, то мене починало ковбасити. Я приймав незрозумілі рішення, міг з кимось посваритися. Мудрик пропустив вже більше року, і психологічно йому дуже непросто. Я впевнений, що Міша навмисно не приймав нічого забороненого, це вийшло випадково. Бажаю йому якнайшвидше повернутися у футбол. Збірній України його швидкість точно не завадить».

Нагадаємо, що через провалений допінг-тест Мудрик з грудня 2024 року відсторонений від офіційних матчів і тренувань. Обидві проби виявилися позитивними.

Йому загрожує дискваліфікація максимальним терміном до чотирьох років.