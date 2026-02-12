ESPN представив антирейтинг найневдаліших трансферів за історію Англійської Прем'єр-ліги. Лідером списку став український вінгер Челсі Михайло Мудрик, який перейшов у лондонський клуб у сезоні 2022/23. Його угоду визнали менш вдалою, ніж переходи Антоні з Аякса до Манчестер Юнайтед та Ніколя Пепе з Лілля до Арсеналу.

До переліку також увійшли трансфери відомих українських гравців. Перехід Андрія Шевченка з Мілана до Челсі посів 17-е місце, а трансфер Сергія Реброва з Динамо до Тоттенхема опинився на 39-й позиції. Повернення Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед експерти поставили на 37-й рядок.

Варто зазначити, що в червні 2025 року Футбольна асоціація Англії звинуватила Михайла Мудрика в порушенні антидопінгових правил, оскільки обидві його допінг-проби дали позитивний результат.

Раніше повідомлялося, що Україна на офіційному рівні більше не визнає Мудрика гравцем збірної.