МЗС України у відповіді на запит польського видання Przegląd Sportowy Onet відреагувало на інцидент за участі вінгера Челсі Михайла Мудрика, який стався під час онлайн-матчу в Counter-Strike 2. Після конфлікту з польським гравцем українця забанили.

Дякуємо за запит і можливість прояснити це питання. Міністерство закордонних справ України обізнане з інцидентом, що стався під час участі Михайла Мудрика в онлайн-грі. Ми повністю розуміємо особливу чутливість питань, пов’язаних із Волинською трагедією та подіями 40-х років ХХ століття, а також глибокий емоційний резонанс, який вони викликають у польському суспільстві. Міністерство закордонних справ України послідовно просуває відповідальний і сповнений поваги підхід до складних розділів спільної українсько-польської історії.

Будь-які висловлювання, які можуть бути сприйняті як зневажання пам’яті жертв трагедії або образливі для польського народу, є несумісними з таким підходом. Водночас хочемо підкреслити, що Україна є демократичною державою і не здійснює нагляду за висловлюваннями приватних осіб, особливо в неофіційному контексті. За інформацією, доступною Міністерству закордонних справ України, згаданий футболіст не діє від імені України та не є членом Національної збірної України з футболу.

У зв’язку з цим Міністерство не уповноважене ініціювати дисциплінарні провадження щодо таких спортсменів або коментувати їхні приватні висловлювання. Водночас Міністерство закордонних справ України послідовно закликає громадян України, а особливо публічних осіб, до виваженої та відповідальної комунікації як за кордоном, так і в публічному просторі. Ми переконані, що в комунікації між українським і польським народами не повинно бути місця для подібних інцидентів. Українське суспільство щиро цінує солідарність, підтримку та безкорисливу допомогу, надану Україні громадянами Республіки Польща у найскладніші для неї часи.