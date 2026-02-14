Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився своїми думками щодо суперників національної збірної України в групі Лізі націй.

«Група нам дісталася колюча. Грузія з Кварацхелією останнім часом виступає пристойно. У Грузії буде складно грати за колосальної підтримки трибун. У Північній Ірландії взагалі дмуть вітри 100 кілометрів за годину. Команда у них теж не подарунок, тому буде непросто, особливо на виїзді. Ірландці – це сокири.

Ну і Собослаї та Ко домашні ігри теж проводять за повних трибун. Та й на виїзді можуть бути кусючими, он з Португалією внічию зіграли. Тому нам треба бути обережними. Збірна України може посісти як перше місце, так і останнє. Подивимося. Будемо вболівати, але група нам могла дістатися і легша», – сказав Мілевський.