Збірна України з футболу отримала повний розклад матчів групового етапу Ліга націй УЄФА сезону 2026/27.

Суперниками синьо-жовтих у групі B2 стали команди Угорщина, Північна Ірландія та Грузія. Перший матч наша команда проведе 25 вересня на виїзді проти угорців.

Новий розширений графік передбачає, що збірна України проведе чотири матчі поспіль у період з 25 вересня по 5 жовтня. Заключні поєдинки заплановані на листопад. Переможець групи отримає пряму путівку до Дивізіону А Ліги націй.

Розклад матчів групового етапу:

25.09.2026. Угорщина – Україна. 21:45

28.09.2026. Грузія – Україна. 19:00

02.10.2026. Україна – Північна Ірландія. 21:45

05.10.2026. Україна – Угорщина. 21:45

14.11.2026. Північна Ірландія – Україна. 21:45

17.11.2026. Україна – Грузія. 21:45