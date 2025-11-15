Мілевський відреагував на другу поспіль травму Судакова: «Дивна і прикра історія»
Хавбек нещодавно залишив табір національної команди
Георгій Судаков. Фото - УАФ
Колишній нападник Динамо Артем Мілевський в інтерв’ю сайту Sport-express.ua прокоментував пошкодження хавбека лісабонської Бенфіки та збірної України Георгія Судакова.
«Дуже шкода, що травми зазнав Жора Судаков. Дивна і прикра історія отримати травму у збірній, та ще й на тренуванні. Можливо, навалилася втома, адже Жора провів дуже багато матчів у сезоні».
Завтрашній матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 між збірними України та Ісландії розпочнеться о 19:00.
Для продовження боротьби за путівку на ЧС-2026 у плей-оф команді Сергія Реброва необхідно за будь-яку ціну перемагати.
