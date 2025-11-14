Судаков не зіграє за збірну України проти Ісландії
Футболіст має проблеми зі здоров’ям
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков не допоможе збірній України в матчі відбору ЧС- 2026 з Ісландією.
Через отримане ушкодження хавбек залишив розташування збірної і повертається до клубу для подальшого лікування і відновлення. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Збірна України посідає третє місце у групі D, маючи сім очок, як і друга Ісландія.
16 листопада, о 19:00 за київським часом, національна команда у Варшаві прийме Ісландію у ключовій грі за вихід до плей-оф за потрапляння на Мунділь-2026.
