Павло Василенко

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков не допоможе збірній України в матчі відбору ЧС- 2026 з Ісландією.

Через отримане ушкодження хавбек залишив розташування збірної і повертається до клубу для подальшого лікування і відновлення. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Збірна України посідає третє місце у групі D, маючи сім очок, як і друга Ісландія.

16 листопада, о 19:00 за київським часом, національна команда у Варшаві прийме Ісландію у ключовій грі за вихід до плей-оф за потрапляння на Мунділь-2026.