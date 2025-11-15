Сергій Разумовський

Півзахисник збірної України Георгій Судаков після матчу п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) залишив розташування синьо-жовтих. Хавбек не зіграє у вирішальній грі з Ісландією.

Футболіст португальської Бенфіки у власному Telegram-каналі відреагував на свою травму. Пропущу матч проти Ісландії — травма поставила паузу... Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішим. Вболіваю за хлопців і вірю в нашу перемогу! Георгій Судаков

Усі перипетії навколо матчу п'ятого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026, аналіз і огляд гри – на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

