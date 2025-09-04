Мільярдер залишив весь свій статок Неймару
Відомі подробиці
23 хвилини тому
Згідно із заповітом бразильського мільярдера, єдиним спадкоємцем його величезного статку є футбольна суперзірка Неймар.
31-річний бізнесмен із Ріу-Гранді-ду-Сул зареєстрував свій заповіт у нотаріальній конторі, залишивши всі свої активи зірковому форварду.
За даними F5, приголомшливий статки оцінюється в один мільярд доларів.
Спадщина включає численні активи, у тому числі нерухомість, інвестиції та акції великих компаній.
Заповіт бездітного бізнесмена було засвідчено у червні 2025 року у присутності двох свідків та заступника нотаріуса.
У юридичному документі неназваний чоловік заявив, що він «діяв у здоровому глузді, без будь-якого примусу чи спонукання», і що рішення було прийняте виключно через його «ідентифікацію з гравцем».
Неймар, статки якого оцінюються в 6,2 млрд бразильських реалів (1,1 млрд доларів), вважається одним із найбагатших спортсменів у світі.
Наразі заповіт перебуває на розгляді у бразильському суді, щоб «підтвердити бажання гравця» офіційно назвати Неймара спадкоємцем.
