Павло Василенко

Згідно із заповітом бразильського мільярдера, єдиним спадкоємцем його величезного статку є футбольна суперзірка Неймар.

31-річний бізнесмен із Ріу-Гранді-ду-Сул зареєстрував свій заповіт у нотаріальній конторі, залишивши всі свої активи зірковому форварду.

За даними F5, приголомшливий статки оцінюється в один мільярд доларів.

Спадщина включає численні активи, у тому числі нерухомість, інвестиції та акції великих компаній.

Заповіт бездітного бізнесмена було засвідчено у червні 2025 року у присутності двох свідків та заступника нотаріуса.

У юридичному документі неназваний чоловік заявив, що він «діяв у здоровому глузді, без будь-якого примусу чи спонукання», і що рішення було прийняте виключно через його «ідентифікацію з гравцем».

Неймар, статки якого оцінюються в 6,2 млрд бразильських реалів (1,1 млрд доларів), вважається одним із найбагатших спортсменів у світі.

Наразі заповіт перебуває на розгляді у бразильському суді, щоб «підтвердити бажання гравця» офіційно назвати Неймара спадкоємцем.