Неймар оформив дубль і допоміг Сантосу здолати Жувентуде
Зірковий форвард забив один гол із гри та реалізував пенальті у матчі 18-го туру Серії А
близько 2 годин тому
В ніч на 5 серпня в рамках 18-го туру чемпіонату Бразилії відбувся матч між Сантосом і Жувентуде, який завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.
Перший гол у зустрічі на 37-й хвилині забив Неймар, а другий — Альваро Барреаль вже за три хвилини. У відповідь Уілкер Анхель скоротив відставання Жувентуде, забивши на 45+1 хвилині. Остаточний рахунок встановив сам Неймар, реалізувавши пенальті на 80-й хвилині.
Неймар відіграв весь матч у стартовому складі і тепер має три голи у дев’яти матчах поточного сезону.
Після перемоги Сантос піднявся на 15-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії, маючи 18 очок.
Раніше, Неймар бурхливо відсвяткував гол, але його не зарахували.
Чемпіонат Бразилії. 18 тур
Сантос — Жувентуде 3:1
Голи: Неймар (37', 80' пен.), Барреаль (40') — Анхель (45+1')
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