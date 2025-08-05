В ніч на 5 серпня в рамках 18-го туру чемпіонату Бразилії відбувся матч між Сантосом і Жувентуде, який завершився перемогою господарів з рахунком 3:1.

Перший гол у зустрічі на 37-й хвилині забив Неймар, а другий — Альваро Барреаль вже за три хвилини. У відповідь Уілкер Анхель скоротив відставання Жувентуде, забивши на 45+1 хвилині. Остаточний рахунок встановив сам Неймар, реалізувавши пенальті на 80-й хвилині.

Неймар відіграв весь матч у стартовому складі і тепер має три голи у дев’яти матчах поточного сезону.

Після перемоги Сантос піднявся на 15-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії, маючи 18 очок.

Раніше, Неймар бурхливо відсвяткував гол, але його не зарахували.

Чемпіонат Бразилії. 18 тур

Сантос — Жувентуде 3:1

Голи: Неймар (37', 80' пен.), Барреаль (40') — Анхель (45+1')