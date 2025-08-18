У матчі 20-го туру бразильської Серії А Сантос зазнав розгромної поразки від Васко да Гама з рахунком 0:6. Після першого тайму рахунок був мінімальним, але у другій половині господарі пропустили п’ять м’ячів за 23 хвилини. Дубль оформив Філіппе Коутіньйо — це його перші голи в нинішньому сезоні.

33-річний Неймар відіграв усю зустріч, отримав жовту картку та після фінального свистка не стримав емоцій — футболіста довго заспокоювали партнери.

– Ми були настільки жахливі. Це ганьба. Сьогодні вболівальники мають повне право проклинати й ображати нас. Мені соромно. Я ніколи в житті не відчував нічого подібного, – сказав Неймар у коментарі The Touchline.

Ця поразка стала найбільшою у кар’єрі бразильця — раніше він ніколи не програвав навіть із різницею у п’ять голів.

Керівництво клубу миттєво відреагувало на катастрофічний результат і ухвалило рішення звільнити головного тренера Клебера Хав’єра.

Наразі Сантос займає 15-е місце у турнірній таблиці з 21 очком, випереджаючи саме Васко да Гама лише на два бали.

Бразилія. Серія А. 20-й тур

Сантос – Васко да Гама 0:6 (Пітон 18', Давід 52', Коутіньйо 54', 62', Райан 60' п., Че Че 68')