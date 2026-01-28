Павло Василенко

Світовий футбольний ринок остаточно втратив гальма. У середу ФІФА офіційно повідомила: 2025 рік став рекордним за витратами на міжнародні трансфери – клуби по всьому світу сукупно виклали 13,08 мільярда доларів.

Згідно зі звітом керівного органу, протягом року було здійснено 86 158 трансферів, що також є абсолютним рекордом. Уперше в історії футбольні витрати подолали позначку в 10 мільярдів доларів, перевищивши попередній максимум 2023 року (9,66 млрд) на 35,6%. У порівнянні з 2024 роком зростання склало приголомшливі 52,3%.

Беззаперечними лідерами трансферного божевілля знову стали англійські клуби. Представники Англійської Прем’єр-ліги витратили 3,82 мільярда доларів на підписання гравців, отримавши при цьому 1,77 мільярда від продажів. Така різниця ще раз підкреслює фінансову прірву між Англією та рештою футбольного світу.

Стрімке зростання зафіксовано і в жіночому футболі. У 2025 році витрати зросли більш ніж на 80%, досягнувши 28,6 мільйона доларів. Було здійснено 2440 трансферів (+6,3%), у яких взяли участь рекордні 756 клубів.

Фінансові масштаби сучасного футболу продовжують розширюватися – і, схоже, межі цього мільярдного марафону ще навіть не видно.