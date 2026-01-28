Павло Василенко

Іспанський вінгер Адама Траоре продовжить кар’єру у Вест Гемі. Футболіст змінив захід Лондона на схід, перейшовши з Фулгема, за який виступав із сезону 2023/24.

Очікується, що сума трансферу складе близько двох мільйонів фунтів стерлінгів. Контракт Траоре з «молотобійцями» розрахований до завершення поточного сезону та містить опцію продовження ще на один рік. Новим наставником вінгера стане португалець Нуну Ешпіріту Санту – тренер, під керівництвом якого Траоре вже працював раніше у Вулвергемптоні.

За свою кар’єру в Англійській Прем’єр-лізі Траоре провів 262 матчі, зарекомендувавши себе як один із найшвидших і найпотужніших флангових гравців чемпіонату. Втім, у Фулгемі іспанець не зумів закріпитися в основному складі: цього сезону він лише двічі виходив у старті в матчах АПЛ.

Гравець національної збірної Іспанії став третім зимовим новачком Вест Гема. Раніше до команди вже приєдналися нападники Пабло Феліпе та Таті Кастельянос. Лондонський клуб наразі переживає непростий період: Вест Гем посідає 17-те місце в турнірній таблиці та має лише п’ятиочкову перевагу над зоною вильоту. Керівництво розраховує, що досвід і фізична міць Траоре допоможуть команді втриматися в еліті англійського футболу.