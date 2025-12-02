Павло Василенко

Корінтіанс зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо майбутнього 28-річного півзахисника Майкона, який уже три з половиною роки виступає за бразильський клуб на правах оренди.

Попри борг перед донецьким клубом у розмірі 1 мільйона євро, бразильська сторона прагне зберегти футболіста у своєму складі та пропонує продовжити оренду ще на весь 2026 рік. Про це повідомляє Globo Esporte.

Ініціатива виходить від головного тренера Дорівала Жуніора, який розглядає Майкона як одного з ключових гравців команди та наполягає на його присутності в проєкті.

Минулого тижня Корінтіанс вже направив свою пропозицію Шахтарю, але відповіді поки не отримав. Джерела припускають, що у «гірників» обмежений простір для маневру: через дію воєнних правил ФІФА футболіст може продовжувати користуватися нормами Annexe 5 до середини 2026 року, хоча офіційного підтвердження від федерації ще не було.

У сезоні бразильської Серії А-2025 Майкон провів 24 матчі, забивши три голи.

Майкон перейшов у Шахтар у липні 2018 року з Корінтіанса за 6,6 мільйона євро. За донеччан він провів 98 матчів, забив вісім голів і зробив дев'ять результативних передач.

Його контракт з Шахтарем дійсний до кінця 2025 року.