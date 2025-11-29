Головний тренер Ліона Паулу Фонсека, який після Мірчі Луческу став найуспішнішим наставником Шахтаря, заявив про бажання у майбутньому повернутися до України та очолити національну збірну. Цитує фахівця Трибуна.

«Моє бажання – знову працювати в Україні. Це те, що живе в моїй голові – Шахтар або збірна України. Не кажу про теперішній час. Сергій Ребров – неймовірний тренер. Він мені дуже подобається. Але одного дня він втомиться працювати в національній команді і захоче повернутися у клубний футбол.

У збірній я хотів би допомогти українському футболу розвиватися. У вас так багато талановитих гравців. Думаю, що можна покращити якість українських футболістів, допомогти їм рости по-іншому. Я говорив це ще з першого року, коли приїхав у Шахтар, – в України великий потенціал, щоб мати хороші команди та якісних гравців. Розумію, що під час війни це непросто робити, але в України справді великий потенціал», – зазначив Фонсека.