Павло Василенко

Майбутнє Джанлуїджі Доннарумми раптово опинилося під знаком питання – і все через несподівану заяву його агента. Представник воротаря Енцо Райола стверджує, що італієць готовий повернутися на батьківщину за першої ж нагоди, попри те, що лише чотири місяці тому приєднався до Манчестер Сіті.

26-річний голкіпер підписав з «містянами» довгостроковий контракт до 30 червня 2030 року з опцією продовження ще на сезон. Англійський клуб заплатив за його трансфер близько 30 мільйонів євро, а сам Доннарумма отримує щонайменше 13 мільйонів фунтів на рік – без урахування бонусів. За мірками Серії А така зарплата виглядає практично недосяжною, що й робить слова Райоли особливо дивними.

В інтерв’ю Rai агент наголосив, що воротар почувається комфортно в Манчестері, задоволений проєктом клубу та поступово адаптується до специфіки Англійської Прем’єр-ліги. Ба більше, Доннарумма нібито жартував, що п’ять або шість років в Англії могли б стати для нього справжньою пригодою. Втім, Райола одразу додав: якщо з’явиться можливість повернення до Італії, її серйозно розглянуть.

Нагадаємо, що до переїзду за кордон Доннарумма шість років захищав кольори Мілана, після чого у 2021 році перебрався до ПСЖ.