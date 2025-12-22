Доннарумма визнаний найкращим воротарем світу за версією IFFHS
Італієць випередив Куртуа та Зоммера
31 хвилину тому
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS представила щорічний рейтинг найкращих голкіперів планети за підсумками 2025 року. Перше місце у списку посів італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма.
Голкіпер, який у літнє трансферне вікно перейшов із ПСЖ до Манчестер Сіті, набрав 169 балів і впевнено випередив конкурентів. Другу позицію зайняв Тібо Куртуа з мадридського Реала, в активі якого 65 балів. Трійку найкращих замкнув воротар Інтера Янн Зоммер з результатом 59 балів.
До першої десятки рейтингу також увійшли Мануель Нойєр з 50 балами, Давід Рая з 40, Аліссон з 24, Еміліано Мартінес з 20, Роберт Санчес з 15, Джордан Пікфорд з 14 та Яссін Буну з 13 балами.
Варто зазначити, що за підсумками попереднього року IFFHS визнавала найкращим воротарем світу Еміліано Мартінеса.
