Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS представила щорічний рейтинг найкращих голкіперів планети за підсумками 2025 року. Перше місце у списку посів італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма.

Голкіпер, який у літнє трансферне вікно перейшов із ПСЖ до Манчестер Сіті, набрав 169 балів і впевнено випередив конкурентів. Другу позицію зайняв Тібо Куртуа з мадридського Реала, в активі якого 65 балів. Трійку найкращих замкнув воротар Інтера Янн Зоммер з результатом 59 балів.

До першої десятки рейтингу також увійшли Мануель Нойєр з 50 балами, Давід Рая з 40, Аліссон з 24, Еміліано Мартінес з 20, Роберт Санчес з 15, Джордан Пікфорд з 14 та Яссін Буну з 13 балами.

Варто зазначити, що за підсумками попереднього року IFFHS визнавала найкращим воротарем світу Еміліано Мартінеса.

Також, колумбійський голкіпер Рене Ігіта через 30 років відтворив свій знаменитий удар скорпіона.