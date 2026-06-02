Сергій Разумовський

Півзахисник Лехії Іван Желізко може залишити польський клуб у літнє трансферне вікно. Після завершення сезону, за підсумками якого команда вилетіла з Екстракляси, майбутнє 25-річного українського хавбека в Гданську опинилося під питанням. Про можливий трансфер футболіста повідомляє Trojmiasto.pl.

За даними джерела, інтерес до Желізка з боку інших клубів уже набув конкретного характеру. Зокрема, офіційні пропозиції щодо українського півзахисника зробили представники Серії А — Торіно та Болонья. Таким чином, Желізко може отримати шанс продовжити кар’єру в одному з найсильніших чемпіонатів Європи.

Раніше також з’являлася інформація про зацікавленість Шахтаря. Донецький клуб розглядав гравця як варіант для посилення центральної лінії та під ліміт на легіонерів. На тлі пониження в польський класі клуб може бути змушений розпрощатися з частиною провідних футболістів, серед яких і Желізко, однак тепер навряд хавбек обере український вектор.

У кампанії, що минула, український хавбек був одним із найпомітніших гравців команди. Він провів 33 матчі, забив сім голів і віддав п’ять результативних передач.

За національну збірну Желізко так і не дебютував. Однак запам'ятався виступами у молодіжній збірній України під керівництвом Руслана Ротаня. Разом із цією командою він дійшов до півфіналу Євро-2023 (U-21).