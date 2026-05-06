Сергій Разумовський

Влітку польська Лехія з Гданська може зазнати суттєвих кадрових змін, які торкнуться одразу кількох українських футболістів. За інформацією Kanal Sportowy, клуб можуть залишити троє представників України, а майбутнє ще кількох гравців залишається предметом обговорення.

Одним із найцікавіших активів Лехії є півзахисник Іван Желізко. До 25-річного хавбека проявляє інтерес донецький Шахтар, який стежить за ситуацією навколо футболіста. Українець є одним із ключових виконавців команди з Гданська, тому польський клуб не планує відпускати його за невелику суму.

За даними джерела, Лехія хоче отримати за Желізка щонайменше шість мільйонів євро. Така оцінка пов’язана не лише з його стабільною грою, а й зі статусом важливого футболіста основного складу. У клубі розуміють, що півзахисник має попит на трансферному ринку, тому намагатимуться отримати максимальну фінансову вигоду у разі його продажу.

Ще одним українцем, який, найімовірніше, залишить Лехію влітку, є голкіпер Богдан Сарнавський. Контракт воротаря з польським клубом наближається до завершення, а його продовження наразі не очікується. Таким чином, Сарнавський може отримати статус вільного агента та самостійно шукати новий варіант продовження кар’єри.

Окремою темою для керівництва Лехії залишається майбутнє орендованих українських футболістів Максима Дячука та Антона Царенка. Обидва гравці належать київському Динамо, однак їхні подальші перспективи відрізняються.

За інформацією джерела, Антон Царенко з високою ймовірністю повернеться до Динамо. У київському клубі можуть надати півзахиснику шанс проявити себе у першій команді. Його виступи в Польщі розглядаються як важливий етап розвитку, після якого футболіст може спробувати закріпитися в основному складі киян.

Щодо Максима Дячука ситуація інша. Лехія хотіла б залишити захисника ще на один сезон у форматі оренди. У польському клубі задоволені його роботою та вважають, що продовження співпраці може бути корисним як для команди, так і для самого футболіста.

