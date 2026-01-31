Павло Василенко

Карім Бензема опинився в центрі гучного конфлікту в Саудівській Аравії. За інформацією іспанських та французьких ЗМІ, форвард фактично влаштував страйк у Аль-Іттіхаді, висловивши різке невдоволення умовами, які клуб запропонував йому для продовження контракту.

Чинна угода 36-річного нападника з саудівським клубом завершується наприкінці поточного сезону. За її умовами Бензема отримує близько 1,61 мільйона фунтів стерлінгів на тиждень, або приблизно 230 тисяч фунтів на день, що робить його одним із найбільш високооплачуваних футболістів планети.

Втім, навіть такі цифри не заспокоїли володаря «Золотого м’яча». За даними ESPN, Бензема наразі тренується окремо від основної групи та вважає нову пропозицію керівництва Аль-Іттіхаду «неприйнятною» і навіть «образливою». Напруження між сторонами лише зростає, а компромісу поки не видно.

Останні сигнали з оточення гравця свідчать: продовження контракту з саудівським клубом виглядає малоймовірним. За час виступів у Аль-Іттіхаді Бензема провів 83 матчі та забив 54 голи, однак, схоже, ця глава його кар’єри добігає кінця.

Француз серйозно розглядає повернення до європейського футболу або ж варіант із MLS, де він міг би отримати новий виклик і завершити кар’єру в більш стабільному середовищі.