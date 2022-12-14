Мессі досяг одразу трьох рекордів у півфіналі ЧС-2022 з Хорватією
Модрич: «Мессі – найкращий футболіст в історії, сподіваюся, він виграє ЧС»
Лідер збірної Хорватії публічно підтримав 35-річного нападника після поразки від Аргентини
14 грудня 14:34
Мессі та Модрич / Фото - AFA
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич після поразки у півфіналі ЧС-2022 з Аргентиною (0:3) побажав нападнику суперника Ліонелю Мессі виграти трофей. Слова футболіста передає OLE.
Я сподіваюся, Мессі виграє цей чемпіонат світу. Він – найкращий футболіст в історії й заслуговує на це.
Він проводить чудовий турнір. Лео показує свою якість і велич у кожному матчі.
Нагадаємо, Мессі досяг одразу трьох рекордів у півфіналі ЧС-2022 з Хорватією.
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