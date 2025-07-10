Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич підписав однорічний контракт із італійським Міланом. Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Легендарний хавбек покинув мадридський Реал після завершення терміну дії контракту. Востаннє у футболці вершкових Модрич зіграв 9 липня у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ. Тоді Реал зазнав нищівної поразки з рахунком 0:4 і вилетів з турніру.

Лука Модрич захищав кольори Реала з 2012 року і став справжнім символом епохи. За 13 сезонів у складі мадридців він виграв: