Модрич підписав однорічний контракт з Міланом
39-річний хорват продовжить кар’єру в Серії A
близько 1 години тому
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич підписав однорічний контракт із італійським Міланом. Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
Легендарний хавбек покинув мадридський Реал після завершення терміну дії контракту. Востаннє у футболці вершкових Модрич зіграв 9 липня у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ. Тоді Реал зазнав нищівної поразки з рахунком 0:4 і вилетів з турніру.
Лука Модрич захищав кольори Реала з 2012 року і став справжнім символом епохи. За 13 сезонів у складі мадридців він виграв:
6 Ліг чемпіонів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
4 чемпіонати Іспанії (2017, 2020, 2022, 2024)
2 Кубки Іспанії (2014, 2023)
5 Суперкубків Іспанії (2012, 2017, 2020, 2022, 2024)
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