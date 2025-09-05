Павло Василенко

Сьогодні молодіжна збірна України провела стартовий поєдинок відбірного турніру Євро-2027 (U-21) проти команди Литви.

Матч відбувся в місті Друскінінкай на ЛСК «Друскінінкай Стедіум». У першому таймі команди обмінялися небезпечними ударами Юрьонаса та Тутєрова, але забитих м'ячів глядачі не побачили.

Основні події в матчі розгорнулися по перерві. На 69-й хвилині Синчук віддав передачу на Кревсуна, який розстріляв ворота суперника. За чотири хвилини передача з правого флангу від Крупського прийшла під удар Корнійчуку, і той влучив у лівий нижній кут. А на 77-й хвилині Синчук на правому фланзі штрафного заробив пенальті, і сам же його реалізував. Крапку в матчі поставив влучний удар Гаджиєва.

Отже, 4:0 на користь підопічних Дмитра Михайленка. Свій наступний поєдинок у відборі Євро-2027 (U-21) синьо-жовті проведуть 10 вересня проти збірної Угорщини.

Євро-2027 (U-21). Відбірний турнір

Група H

1 тур

Литва U-21 – Україна U-21 – 0:4

Голи: Кревсун, 69, Корнійчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиєв, 90+4.